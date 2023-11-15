خطوات للتسجيل في مبادرة صحة الأم والجنين.. توفر وزارة الصحة والسكان خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الصحية سواء للتوعية بالأمراض أو العلاج المجاني، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين ضمن حملة 100 يوم صحة، والتي تهدف للاطمئنان على صحة الأم والجنين من خلال الكشف بالمجان.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين:

خطوات التسجيل في مبادرة صحة الأم والجنين

التوجه إلى أقرب وحدة صحية.

تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

إجراء تحليل السكر والفيروسات والتي تشمل: «نقص المناعة البشري، الزهري، الالتهاب الكبدي B».

قياس الطول والوزن وضغط الدم.

إدخال النتائج على برنامج التسجيل.

إذا كانت النتيجة متفاعل أو يوجد ارتفاع في نسبة السكر بالدم يجب إثباته على الكارت وتسليمه للسيدة.

إذا كانت النتيجة سلبية يمكن تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل.

الخدمات التي تقدمها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

قياس الطول والوزن.

قياس ضغط الدم.

قياس ضغط الدم.

تحليل السكر.

تحليل الإصابة ببكتريا الزهري.

تحليل فيروس الالتهاب الكبدي.

تحليل فيروس نقص المناعة البشري.