ارتفاع السلع يفسد مبادرة تخفيض الأسعار

بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة للسيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار، والشاهد على ذلك مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار والتي تضمنت 7 سلع أساسية منها السكر والأرز والزيت، إلا أن أرتفاع أسعار تلك السلع ووصولها لأرقام غير مسبوقة أفسد على الحكومة مبادرتها.

وبعد أن كان حديث الشارع المصري عن مبادرة تخفيض الأسعار وما تفعله الحكومة لتخطي أزمة ارتفاع الأسعار، انقلبت الموازين ليصبح الجميع يتحدثون عن ارتفاع أسعار السلع التي تضمنتها المبادرة والتي سجلت أرقام تاريخية لم تصل إليها قبل إطلاق المبادرة.

ارتفاع أسعار السكر

وشهد السوق أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الجاري، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 50 جنيها للكيلو جرام في بعض المناطق.

أزمة الأرز تشتعل من جديد

فيما شهد الأرز أيضًا خلال الأيام الماضية ارتفاع في الأسعار، حيث شهد تقلبات مستمرة من ثبات تارة وانخفاض تارة وارتفاع تارة أخرى، واشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز فضلًا عن ندرته في وقت معهود عنه أنه موسم الحصاد ويشهد انخفاضًا لأسعار الأرز كل عام.

وتوجه أحد النواب بطلب إحاطة إلى مجلس النواب والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، مطالبًا بمواجهة ظاهرة احتكار الأرز ومحاولة بعض التجار في تعطيش الأسواق لرفع أسعاره.

ارتفاع اسعار البصل بعد وقف تصديره

ومن ارتفاع أسعار السكر والأرز إلى البصل الذي وصل إلى أرقام قياسية وهو ما وصفه البعض بأنه أمر غير طبيعي لا سيما أن هناك اكتفاء ذاتيًا من محصول البصل، وارجأ الكثيرين السبب وراء ارتفاع اسعار البصل وعدم انخفاض اسعاره إلى التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.

أسعار البيض تصل لأرقام تاريخية

وبارغم من إدراج البيض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة إلا أنه لم ينخفض سعره على أرض الواقع واوضح السبب في ذلك الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن أن بعض الشركات التزمت بالأسعار المخفضة، وشركات لم تلتزم بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، متمنيا أن تستقر أسعار الدواجن خاصة وأننا مقبلين على فصل الشتاء وتنتشر فيه الأمراض بين الدواجن.

اللحوم للأغنياء فقط

وعلى غرار السكر والأرز والبيض والبصل ارتفعت أيضًا أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، فقد ارتفع سعر كيلو اللحوم الحمراء القايم نحو 25 جنيه عن الشهر الماضي ليسجل 135 جنيه، مع توقعات بمواصلة ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة في شهر ديسمبر بسبب دخول موسم زراعة البرسيم، وفقًا لحسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

كما وصلت أسعار الدواجن في بعض المناطق إلى 97 جنيه للكيلو الواحد بعد إطلاق مبادرة تخفيض الأسعار، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم التزام بعض الشركات بمبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار.

ارتفاع أسعار السجائر

وفي إطار جميع تلك الارتفاعات في الأسعار، لم يسلم المتنفس الوحيد للمصريين وهي السجائر من تلك الزيادة في الأسعار، وشهدت اختفاء لبعض الأنواع حيث أكد بعض المتعاملين في السوق، أن المشكلة في شح بعض أنواع السجائر تكمن في انخفاض الإمداد منها إلى صفر.