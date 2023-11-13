التموين تكشف بشرى سارة عن أسعار السكر (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن هناك أجهزة رقابية تعمل على ضبط أسعار السكر في الأسواق".

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين: "هناك التزامات من التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيها وفقا للسعر الذي تم شراؤه من البورصة المصرية للسلع".



وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع،: "القضايا التي تحرر للمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين أمن دولة"، مشيرا: "مبادرة خفض السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. وسيتم توفير السكر في كل محافظات مصر، ولا يوجد نقص في مخزون السكر".

وأوضح: "قاربنا على بداية موسم جديد، وشركات كثيرة مع دخول شهر رمضان تقوم بزيادة حجم المخزون من السكر لأنه يدخل في مكونات كثيرة من السلع الغذائية".

بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم

وأردفنا مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع: "بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم"، مؤكدا: "لدينا مخزون استراتيجي من السكر آمن تماما".

وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع،: "سعر السكر في المنظومة التموينية 12.60 جنيه"، مشيرا: "لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، والدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق".

وتابع: "وزير التموين وجه بتداول السكر على منصة بورصة السلع.. ويتم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على المنصة".

واستنكرالإعلامي أحمد موسى، الارتفاع غير الطبيعي لأسعار السكر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد" مساء لبوم اللإثنين،: "هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب أسعار السكر، معقبا: "كنت داخل عند الجوازات قبل ما أسافر السعودية، وكان فيه طابور، وبعض الركاب شافوني في المطار، لقيتهم قابلوني، وسألوني على السكر، وإنهم مش لاقيين سكر".

وأضاف أحمد موسى،: "الناس اشتكوا من أنه مفيش سكر"، لافتا: "لقيت بورصة أسعار لـ السكر ناس بتقول 47 جنيه وناس بتقول 43 جنيه".

الأسعار المتفاوتة تخلق السوق الموازية

وتابع أحمد موسى،: "لدينا أسعار متفاوتة للسكر حاليا، والأسعار المتفاوتة تخلق السوق الموازية"، لافتا: "السكر حاليا مثل الدولار لديه سوق موازية".