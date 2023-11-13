الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

زحام على شراء السكر المنخفض بقـنا|صور

منفذ بيع السكر المدعم
منفذ بيع السكر المدعم

شهد اليوم “الإثنين” منفذ محافظة قــنا لبيع الألبان؛ زحامًا غير مسبوق لشراء السكر بالسعر المخفض.

ورصدت عدسة "الـوفــد" تدافع الرجال والسيدات على المنفذ؛ وفقد السيطرة على تنظيم صفوف الرجال والنساء والأطفال.

وتحولت ساحة المنفذ فى شارع 23 يوليو الرئيسي في مدينة قــنا؛ لحلبة صراع بين الرجال والنساء من أجل الفوز بكيلو سكر مخفض؛ بينما امتنع بعض المواطنين عن خوض المغامرة لسوء التنظيم! 

وكان اللواء أشرف الحجاوى محافظ قــنا؛ قد أمر بضخ كميات من السكر فى منافذ العاصمة قــنا؛ بسعر 27 جنيهًا لجماهير قــنا الباسلة. 

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