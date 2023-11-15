سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإربعاء 15-11-2023

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-11-2023، في البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.97 جنيه للشراء 100.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.97 جنيه للشراء 100.03 جنيه للبيع..