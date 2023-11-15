فورتينت تكشف عن أبرز التهديدات الإلكترونية المستجدة في Cairo ICT 2023

تشارك فورتينت، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ينعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري. ومن المتوقع أن يجذب المعرض هذا العام أكثر من 100 أف زائر، كما سيجمع متخصصي الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المجالات في مصر لمناقشة أحدث اتجاهات وتطورات صناعة تكنولوجيا المعلومات، مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.

أعرب خالد فوزي، المدير الإقليمي لشركة فورتينت مصر وليبيا والسودان عن سعادته بالمشاركة في معرض كايرو آي سي تي للعام الثالث على التوالي. وأضاف: "هذا العام، سنستعرض حلولنا في مجال التكنولوجيا التشغيلية ومراكز عمليات الأمن السيبراني و حلول التقارب بين الشبكات والأمن السيبراني . فقد شهدنا في السنوات الأخيرة قيام مجرمي الإنترنت باتباع أساليب أكثر تعقيدا في عملياتهم عبر استخدام استراتيجيات متقدمة بشكل متزايد مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاختراق المؤسسات في جميع أنحاء العالم. خلال معرض Cairo ICT، سنناقش القضايا التي تواجهها المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما سنعرض أيضًا التطورات الحالية في قطاع الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مفاهيم التقارب والدمج، من أجل توفير حماية شاملة للأمن السيبراني لجميع المستخدمين والأجهزة والتطبيقات، وكذلك عبر جميع أطراف الشبكة".

تصّنف المنظمات في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أنواع: تلك التي تعرضت للاختراق وهي على علم بها، وتلك التي تعرضت للاختراق ولكنها لا تعلم بها، وتلك التي على وشك التعرض للاختراق. وفقًا لتقرير حديث، يمثل الأمن السيبراني أولوية متزايدة بالنسبة لمجالس إدارة الشركات، حيث يشكك 93% من مجالس الإدارات في الدفاعات السيبرانية لمؤسساتهم؛ فهم قلقون بشأن الاختراق الأمني، والإضرار بالموارد، وسرقة المعلومات. وأحد العناصر الدافعة لذلك هو ظهور اتجاه (العمل من أي مكان) والتحول الرقمي. عندما يتمكن الموظف من الوصول إلى شبكة الشركة من أي مكان، فإنه يفتح بابًا للدخول إلى المؤسسة ولذلك، قد يحدث اختراق إذا لم تكن أدواتهم أو معداتهم محمية بشكل كافٍ.

تكتسب الشبكات الطرفية والانتقال إلى الحوسبة السحابية زخمًا وتؤثر على سياسات الأمن السيبراني للمؤسسات، لتزايد أهمية الدفاع عن العديد من البيئات، إضافة إلي ذلك تقارب بيئة التكنولوجيا التشغيلية وبيئة تكنولوجيا المعلومات، وما يتطلبه ذلك من حماية وتأمين للحدود المفتوحة بينهما.

خلال معرض ومؤتمر Cairo ICT، سيقدم الخبراء الفنيون في شركة فورتينت الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات والتحديات، بما في ذلك الأدوات والحلول التي يمكن للمؤسسات استخدامها لمعالجة مشهد التهديدات السيبرانية المتطور باستمرار. وسيجري تقديم المزيد من التفاصيل عن ذلك خلال الندوات التي تُعقد في جناح شركة فورتينت في القاعة 2 خلال المؤتمر، مع التركيز على موضوعات مهمة مثل العمليات الأمنية (SecOps)، والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، والحوسبة السحابية، وSASE.