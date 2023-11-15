الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الفول صباح اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة

الفول
الفول

أسعار الفول.. تباين أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الاربعاء، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وسجل سعر الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، بنحو 34,000 جنيه للطن، كما سجل سعر الفول الأسترالي هبوطًا لدى التجار وبلغ نحو 23,500 جنيه للطن.

 

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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التحالف الوطني: إدخال المساعدات إلى غزة مستمر بوتيرة متزايدة

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محاكمة المتهم بقتل جاره في بنها بسبب "قرنين فول".. اليوم

أسعار الفول اليوم الاربعاء في الاسواق ولدى التاجر

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 34,000 جنيهًا للطن.

 

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي هبوطًا لدى التجار بلغ نحو 23,500 جنيه للطن .

 

أسعار الفول الانجليزى اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة أسواق للمعلومات تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

 

وتعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

 

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