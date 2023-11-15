الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التحالف الوطني: إدخال المساعدات إلى غزة مستمر بوتيرة متزايدة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

علق عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على استمرار إمداد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، موضحًا أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمر بوتيرة متزايدة.

إمداد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية

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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

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مراحل عمل معبر رفح منذ عام 1967 حتى 2005

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية ضغطت بكل مكوناتها لتسهيل وصولها لتخفيف حجم المعاناة الذي يتفاقم يوما بعد يوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على شاشة "إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

 

وأضاف “عبد الرحمن”، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يبذل أقصى جهد ويعمل وفقا لاستراتيجيات متعددة، وغرفة العمليات في التحالف تعمل على إدارة الأزمة، ولا زالت تديرها باحترافية شديدة بخطوات مرحلية، بدأت باستراتيجية القوافل الممتدة وصولا إلى جسر المساعدات. 

 

وأوضح أن هناك إصرارا كبيرا من قبل شباب التحالف والمتطوعين على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخولها من معبر رفح منذ الأيام الأولى للحرب، ورفع شعار (مسافة السكة)، كاشفًا عن اعتصام عدد من العاملين بالتحالف الوطني للعمل الأهلي ومتوطعين أمام المعبر لأيام عديدة من أجل إيصال المساعدات، وبالفعل تم الرضوخ للمطلب المصري ودخلت المساعدات إلى الجانب الفلسطيني من المعبر ومن ثم إلى الأشقاء في قطاع غزة.

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء
 

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، يفيد بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.

الحكومة الإسرائيلية

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها: “نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، وأن اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادًا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا”.

الخارجية الفلسطينية

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

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