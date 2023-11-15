الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استخدموا ربع نقل مجهولة.. حبس عصابة سرقة السيارات في المعصرة

محكمة
محكمة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلى اعترافات تشكيل عصابي، حول اتهامهم بسرقة سيارة في المعصرة، حيث اعترف المتهمون أنهم يتبعون أسلوبًا احترافيًا في سرقة السيارات، موضحين أنهم استخدموا سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات في المعصرة.

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لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

في وقت سابق، ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

 

تم تحديد مرتكبى الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وأنهما سرقا السيارة بأسلوب السحب بإستخدام سيارة ربع نقل "مطموسة اللوحات".

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

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