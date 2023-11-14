ضبط مُنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب شهير حاصل على دبلوم صناعي

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومع مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المدعو "م. إ" والشهير بالدكتور محمد معروف والحاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، ويعمل في العديد من المحافظات، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى، داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يومياً.

وخلال أعمال الحملة، تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، داخل المنشأه بالزقازيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أول الزقازيق برقم ١١١٠٥/ ٢٠٢٣ جنح أول الزقازيق.

وسلمت الحملة المتهم لقسم الشرطة، لمزاولته مهنة الطب البشري وانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب بدون ترخيص، وتم الغلق والتشميع الفوري للمجمع الطبي.

وشدد الدكتور هشام مسعود، على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير ومفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولرجال الشرطة، ومديرة ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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