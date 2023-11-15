الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، يفيد دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

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الصليب الأحمر: نفتقد التدابير الأمنية لأداء دورنا في غزة

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محلل فلسطيني: إطلاق سراح الأسرى يفتح نافذة لوقف إطلاق النار في غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.

الحكومة الإسرائيلية

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها: “نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، وأن اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادًا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا”.

الخارجية الفلسطينية

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

الجريدة الورقية