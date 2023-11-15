مراحل عمل معبر رفح منذ عام 1967 حتى 2005

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول مراحل عمل معبر رفح، وذكر التقرير أن المرحلة الأولى تمتد من عام 1967 إلى عام 2000، والتصريح لسكان قطاع غزة بالخروج إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف التقرير تم إلغاء اشتراطات السفر بالتزود بتصريح مسبق فى سبتمبر 1991، وفتح المعبر ليصل قطاع غزة بمصر بعد توقيع اتفاقية السلام، وتم إخضاع المعبر لسيطرة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة عام 1994، واحتفظت إسرائيل بالمسئولية الأمنية المطلقة على المعبر.



سكان القطاع

اما المرحلة الثانية بدأت من عام 2000 حتى الانفصال أحادى الجانب عام 2005، وأغلقت إسرائيل المعبر بين الحين والآخر منذ انتفاضة عام 2000، وحظرت إسرائيل أى حركة فى المعبر ومنعت سكان القطاع من السفر، وفرضت قيودا على السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية.



منع الآلاف من السفر لأسباب أمنية

كما استولت إسرائيل على المعبر بشكل مطلق فى يناير 2004، واستمر إغلاق المعبر بين ديسمبر 2004 ويناير 2005، ومنعت إسرائيل مرور المركبات وسمحت بالتنقل على الأقدام، وفرضت قيودا شملت منع الآلاف من السفر لأسباب أمنية.