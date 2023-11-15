ارتفاع سعر طن الذرة اليوم الأربعاء في الأسواق

واصلت أسعار الذرة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، ارتفاعها الملحوظ، على مستوى جميع أنواعها المختلفة "الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني"، حيث تراوح مقدار الصعود للطن ما بين 300 إلى 400 جنيه، لمعظم الأنواع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في بيان له، إنه تم الإفراج عن 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة 24.5 مليون دولار، وإضافات أعلاف بـ3.6 مليون دولار.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة لدى تجار الجملة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما أسعار الذرة حيث يحرص المواطن على معرفتها بشكل دائم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة صباح اليوم الأربعاء في الاسواق

الذرة

الذرة البرازيلي

قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 14,000 جنيه، بدلًا من 13,600 جنيه، بارتفاع 400 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

وصعد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 400 جنيه، ليسجل 14,000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، زيادة اليوم، بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر الطن 12,900 جنيه.

الذرة التركي

بينما خيم الهدوء والاستقرار علي سعر طن الذرة التركي، ليصل عند 12,700 جنيه.

سعر الذرة العالمي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث نزل عقد ديسمبر بمقدار 1.75 سنت إلى 476.5 سنت للبوشل.

وهبط عقد مارس 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 492.75 سنت للبوشل، بمقدار تراجع 1.5 سنت، وقت كتابة الخبر.