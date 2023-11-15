أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء

أسعار العملات.. تشهد أسعار العملات الأوروبية والعربية والأسيوية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاربعاء في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الاربعاء في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفدج على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية والاسيوية اليوم الاربعاء

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.04 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصري نحو 37.85 جنيه للشراء و38.02 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 34.15 جنيه للشراء و34.31 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء نحو 20.31 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

اما عن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 ، فشهدت حالة من الاستقرار النسبي .

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.77 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.