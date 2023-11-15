العاملون بحديقة الحيوان ينظمون وقفة احتجاجية لعدم الحصول علي مستحقاتهم المالية

نظم عدد من العاملين بحديقة الحيوان بالجيزة وقفة احتجاجية أمس و ذلك بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيو الماضي .



وأكد بعض العاملين ان شركة "حدائق" التابعة لها حديقة الحيوان الآن نظرا لتطويرها قد أرسلت بالفعل شيكات بجميع مستحقات العاملين لهيئة الخدمات البيطرية ، موضحين ان الهيئة لم تقم بصرفها طوال تلك الأشهر.



وأضاف العاملون انهم تم صرف شهر واحد فقط من تلك المستحقات كوسيلة لتهدئتهم و عدم تنظيم اي وقفات احتجاجية .

وأشاروا إلي انهم مستمرين في تلك الوقفات حتي يتم تنفيذ مطالبهم .



يذكر ان حديقة الحيوان قد أغلقت أبوابها أمام الزائرين منذ يوليو الماضي و ذلك بعد الإعلان عن تطويرها و دمجها مع حديقة الاورمان وذلك علي نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسًا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.