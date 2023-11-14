تعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب.. لقاء حواري بمركز الساحل بجنوب سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بجنوب سيناء، لقاء حارات لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب، بمركز شباب الساحل بمشاركة أعضاء المركز، وحضور أحمد عبد العزيز وكيل المديرية وعبد الحميد مدير مركز إعلام جنوب سيناء.

تناول اللقاء أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الانتخابات تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذج يحتذى به أمام كل الدول.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة.

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