الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

150 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح

شاحنات تدخل قطاع
شاحنات تدخل قطاع غزة

يعد العاملون المتطوعون بالقرب من معبر رفح تجهيز نحو 150 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.

مراسل القاهرة الإخبارية، مصطفى عبدالفتاح أوضح أنّ المعبر استقبل اليوم 4 حالات من مصابي قطاع غزة، فضلا عن أفواج من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين الذين كانوا عالقين في القطاع ووصل عددهم لنحو 400 شخص.

txt

النائب أيمن محسب يستنكر ادعاءات إغلاق معبر رفح.. ويؤكد: لم يتم إغلاقه منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة

txt

البيت الأبيض يدعو لتقديم المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة

وأضاف، خلال تغطية من معبر رفح، أنّ الدولة المصرية حريصة على ضخّ المساعدات بصورة مستمرة، لكن تبقى العراقيل من ناحية الجانب الإسرائيلي هي الحائل دون دخول مزيد من الشاحنات، مشيرا إلى انتشار سيارات الإسعاف المصرية في معبر رفح البري، ما يدلل على الجاهزية المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.

وتابع: “ما زالت القوافل الإنسانية تتواصل وتتوالى في القدوم إلى معبر رفح من خلال التجهيزات سواء من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو المساعدات الدولية التي لا زالت تتوافد عبر مطار العريش”.

ولفت إلى أنّ مصر أعلنت استعدادها لاستقبال حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الأزمة والتعاون مع دول العالم التي تريد إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ووصلت عدد الذين جاءوا مصر حتى الآن إلى 6 آلاف شخص من حاملي الجنسيات المزودجة، إضافة إلى المصريين العالقين.

وأكد استمرار مصر في استقبال أعداد أخرى، وربما تشهد الساعات المقبلة وصول مئات من حاملي الجنسيات المزدوجة، والعودة إلى وجهتهم الأصلية.

 

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب يستنكر ادعاءات إغلاق معبر رفح.. ويؤكد: لم يتم إغلاقه منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة

لميس الحديدي من أمام معبر رفح: هذه هي الروح العظيمة للمصريين (شاهد)

وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

فلسطين تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح (شاهد)

عاجل.. سيارات إسعاف كويتية تدخل غزة من معبر رفح

مفوض الأمم المتحدة يصل معبر رفح البري

وزيرة الخارجية الكندية تعلن مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين عبر معبر رفح

اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح استعدادًا لاستقبال مصابي غزة
الجريدة الورقية