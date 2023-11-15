الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

غدًا.. حفل الشيخ محمود التهامي بساقية الصاوي

محمود التهامي
محمود التهامي

يُقدم الشيخ محمود التهامي، حفلا جديدا غدًا الخميس 16 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي.

ويُنشد التهامي خلال حفله بباقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات، منها جرى الدمع وإلى متى وبعت لها روحي.

يُذكر أن الشيخ محمود التهامي أسس أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، ومهرجان شباب الإنشاد الأول، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد، ويعمل التهامي حاليًا على ظهور المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربي ودعمها حتى يعيد للإنشاد الديني ثقافته.

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