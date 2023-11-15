موعد المؤتمر الصحفى اليوم لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

تحدد موعد لعقد مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب جيبوتي التي تجمع المنتخبين بتصفيات كأس العالم.





موعد المؤتمر الصحفي

وتقرر عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جيبوتي، في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.



ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السادسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.



وسيتم فتح الباب لوسائل الإعلام لتدريبات منتخب مصر لمدة 15 دقيقة تحديدا من الساعة الرابعة والربع حتى الرابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

اكتمال صفوف منتخب مصر

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش ومشاركتهم في المران .

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.