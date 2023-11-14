بحضور محمد صلاح.. منتخب مصر يُعلن اكتمال صفوفه استعدادًا لـ جيبوتي وسيراليون

أعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر الاول لكرة القدم، اكتمال صفوف الفراعنة في المعسكر الحالي بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وبظهور مصطفي محمد وعمر مرموش.

منتخب مصر يُعلن اكتمال صفوفه بضم صلاح

جاء انضمام محمد صلاح من ليفربول ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

انضم الثلاثي لمعسكر منتخب مصر، مساء أمس، استعدادًا لمواجهتي الخميس أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر، والمقرر لها على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، والتي تضم كل من منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية لتجهيز اللاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون.