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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالصور..منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

مران منتخب مصر
مران منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس  في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

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اكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش ومشاركتهم في المران .

مران منتخب مصر


وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا وهم :  محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش وحسين الشحات.

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