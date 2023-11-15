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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقدًا جديدًا مع شركة (TAS)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

خلال فاعليات اليوم الثانى بمعرض Dubai Airshow وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقد جديد مع وكيل الخدمة شركة  (TAS)  Tiger Aviation  Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصــالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية .

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شهد مراسم التوقيع، المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والسيد عمر التلاوي نائب رئيس شركة TASحيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والسيدعلى التلاوي نائب العضو المنتدب لشركة TAS بحضور السيد محمد فكري المدير العام التجاري لشركة TAS.

ومن جانبه صرح اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه بموجب هذا التعاقد  ستقدم  الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية والتى تسير رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعيًا لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميل،  و (17) وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع فى الأسواق العالمية.

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