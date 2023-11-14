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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران للخطوط الجوية تتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

 شهدت فعاليات معرض دبي للطيران 2023 توقيع إتفاقية جديدة بين أكاديمية السعودية بجدة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز  B787 Dreamliner

جاء ذلك في خطوة نحو مزيد من التعاون مع شركاء النجاح وفي إطار من العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،

وتمتلك مصرللطيران حاليًا سبعة طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة في بداية عام 2024، مما يستدعي زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.
 

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تطوير قدرات العاملين

وتمثل هذه الشراكة خطوة جادة ستثري بشكل كبير البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية السعودية، بهدف تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمختلف مجالات النقل الجوي. كما أن تبني هذه الشراكة يتوافق مع الأهداف الطموحة المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال دعم وتعزيز التدريب في مجال الطيران، وأكاديمية السعودية بجدة على استعداد للمشاركة بقوة في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.

 

 

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية السعودية تستعين أيضا ببعض أجهزة الطيران التمثيلي المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب مثل طراز A330 في إطار من التعاون المتبادل بين الأشقاء.

 

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