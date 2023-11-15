الإنشاد الديني يطوف مساجد آل البيت

يستعد فريق نور الرحمن للإنشاد الديني، برئاسة سارة سامي، لإقامة العديد من حفلات الإنشاد والابتهالات الدينية، بمختلف الأماكن المصرية، والتي تأتي ضمن احتفالات آل البيت، وأحباب سيدنا النبي. ومن أبرز الطرق في الموالد واحتفالات آل البيت، هي حفلات الإنشاد الديني، والتي تقدم فقرات متنوعة، في حب سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" .

ويعتبر الإنشاد الديني، هو أحد أهم الفنون المتوارثة منذ مئات السنين، إلا أنه في الوقت الحالي طرأت عليه تغيرات كثيرة ليواكب العصر الحديث ويجمع بين الماضي والحاضر.

وفي سياق متصل، تحيي دار الأوبرا المصرية، حفلا لفرقة الإنشاد الدينى، ضمن برنامج شهر نوفمبر 2023، على خشبة مسرح الجمهورية، وذلك يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر، في تمام الثامنة مساءً، تحت قيادة المايسترو عمر فرحات، و بمشاركة نجوم الفرقة. يشارك في الحفل 8 مطربين هم: "أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبدالحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، حسام صالح، محمد نشأت" .

وتأسست فرقة الإنشاد الدينى على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، شاركت في إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.