مسابقة في الإنشاد الديني بمركز شباب بني مزار

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب بني مزار، على مسابقة في الإنشاد الديني بتواجد رئيس مجلس الإدارة ناصر طه شحاتة، علي أحمد ومسئول النشاط الديني وفاء فتحي والمنسق الإعلامي بالمركز محمود دياب، وبحضور أعضاء ورواد مركز الشباب. تم سماع كافة المتقدمين للمسابقة من الشباب والطلائع واختيار الأفضل من حيث الصوت العذب والنطق الصحيح، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بوضع الخطط والمشروعات التي تناسب كافة الأعمار والفئات العمرية، والتي تجعل مراكز الشباب مركزا لخدمة المجتمع المحيط، حيث أقام مركز شباب أشروبة يوم الثلاثاء ندوة وعي صحي.

وذلك ضمن خطة الأنشطة لشهر سبتمبر الجاري 2023، بمشاركة أعضاء ورواد مركز الشباب، وذلك بحضور مريم مسعود عضو التمريض بالوحدة الصحية بالقرية، وبحضور وإشراف مرير المركز طارق إبراهيم سني ومشرف النشاط إسماعيل يحيى، المنسق الإعلامي للمركز ولاء ماهر.

ويأتي ذلك بتوجيهات كل من، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة، وإشراف ومتابعة مدير إدارة الشباب والرياضة ببني مزار حربي حسن حسن.