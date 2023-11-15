رجال هوكي الشرقية يغادرون إلى مالاوي للمشاركة في بطولة أفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لهوكي الشرقية "رجال" منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، متجهًا إلى مدينة بلاتنير بدولة مالاوي، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري القادمة، والتي تستضيفها دولة مالاوي خلال الفترة من 16 حتى 27 نوفمبر الجاري، وذلك للدفاع عن لقبه الـ 26 والذي حققه في شهر فبراير الماضي.

تضم بعثة الفريق الأول للهوكي 26 بطلا شرقاوي بواقع 18 لاعبا وخمسة من أفراد الجهاز الفني، ورئيس البعثة إبراهيم الباجوري عضو مجلس الإدارة، والدكتور إسلام سمير عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق، والمستشار سعيد عابدين رئيس قطاع الهوكي.

وكان فى وداع البعثة من مقر نادي الشرقية الرياضي كل من: الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة، وتوفيق النجار عضو مجلس الإدارة، ورجب غزالي المدير التنفيذي للنادي، ويحيى سليم المدير المالي للنادي، والدكتور محمود حماد مدير النشاط الرياضي بالنادي، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

وحقق هوكي الشرقية رجال على أول بطولة للأندية الأفريقية عام 1988، واستمر اسم الفريق لامعا بتحقيق الفوز عاما بعد عام؛ رغم تناوب لاعبين ومدربين عليه طيلة الـ 35 عاما الماضية، حتى فاز الفريق في فبراير الماضي على البطولة له رقم 26.

ومن جهته هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الفريق بالبطولة الأخيرة قائلاً: نفخر جميعاً بأن يكون فريق هوكي الشرقية أسطورة اللعبة في القارة السمراء، وذلك لما حققه من إنجازات وبطولات في هذه اللعبة ودخوله موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، فلقد أثبت فريق هوكي الشرقية قدرته الفائقة على تحقيق النجاح منذ بداية تأسيسه وتغلب على الصعاب، وواجه التحديات، واستطاع الحصول على أول بطوله أفريقية للأندية في عام 1988، ثم توالت بعد ذلك الإنجازات بفوز الفريق في الكثير من البطولات الإفريقية المتتالية عام بعد عام ليصبح فريق هوكي الشرقية علامة بارزة من العلامات التي تتميز بها الشرقية، ويرفع راية المحافظة عالية في جميع المحافل الرياضية.

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