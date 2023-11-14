طبيبة تكشف الأشخاص الممنوعين من تناول مخلل الملفوف

قامت خبيرة التغذية ناتاليا كروجلوفا بتسمية الأشخاص الذين يعانون من الكلى غير الصحية من بين أولئك الذين لا ينبغي عليهم تناول مخلل الملفوف.

يتم تسمية مخلل الملفوف باستمرار ضمن المنتجات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة خلال موسم البرد، وعلى وجه الخصوص، يعد هذا المنتج مصدرًا غنيًا للبروبيوتيك، الذي يعزز تطور البكتيريا المعوية الصحية وهو أحد العوامل الرئيسية لنظام المناعة الصحي، ولكن اختصاصية التغذية كروغلوفا أوضحت أن بعض الناس لا ينبغي أن يأكلوا الملفوف المخلل.

قد يتم منع استخدام هذا المنتج إذا كانت هناك مشاكل موجودة في الكلى أو إذا كنت عرضة لارتفاع ضغط الدم. وأشارت كروجلوفا إلى أن مخلل الملفوف يحتوي على الكثير من الملح، وفي حالة حدوث هذه المشاكل، يجب استخدام هذه التوابل إلى الحد الأدنى.

والأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل الملح مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من الكلى غير الصحية، قالت خبير التغذية لموقع News.ru: "يجب عليهم الحد من تناول مخلل الملفوف".

وأضافت كروجلوفا أنه في بعض الأحيان قد يحدث عدم تحمل لمثل هذه الوجبة الخفيفة، حيث يؤدي استهلاكها إلى ظهور أعراض غير سارة لاضطراب الهضم أو الحساسية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت خبير التغذية أنه يحدث أيضًا أن الشخص الذي لا يتحمل جسمه الملفوف يمكنه أن يأكله بأمان في شكل مخلل - ويتم تسهيل ذلك من خلال التخمير الذي يحدث مع المنتج.