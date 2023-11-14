عوض تاج الدين يكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن كل أنواع الفيروسات موجودة بما فيها فيروس كورونا، ولا يوجد حالات خطيرة، والفيروس المخلوي التنفسي متواجد منذ فترة كبيرة وليس بجديد، والإصابة بالفيروسات التنفسية، سواء ما يصيب الجهاز التنفسي العلوي، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وبعض الرشح والسعال والتهاب في الحلق.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال فضائية "الحدث اليوم"،مساء اليوم أن إصابات الجهاز التنفسي العلوي أكثر في الفترة الحالية بسبب تغير الجو بشكل واضح، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، موضحا أن نسب الإصابات في الفترة الحالية اعتيادية جدا، وهو المتوقع في تلك الفترة من العام.

وتابع عوض تاج الدين، أن بعض الحالات الأخرى يجب أن تكون أكثر حرصًا واحتياطا وأكثر وعيًا وهم الأطفال أقل من 5 سنوات، وكبار السن، والأشخاص التي تعاني من إصابات في الجهاز التنفسي أو القلب أو ما إلى ذلك، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة إن لم يذهب سريعا وصعوبة في التنفس في هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟



هو فيروس رئوي يسبب التهابات الرئتين والجهاز التنفسي، وتكون أعراضه عادةً خفيفة تحاكي أعراضه نزلات البرد، ويعتبر الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من سنة وخاصة الأطفال الخدج، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، أو أصحاب المناعة الضعيفة هم الأكثر تأثرًا بالفيروس.

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس يُسبب عدوى الجهاز التنفس العلوي والرئتين وهو مرض شائع جدًا ويُصيب معظم الأطفال قبل بلوغ السنتين من العمر، ولدى الأطفال الكبار والبالغين فهو يؤدي للإصابة بنزلة برد خفيفة وينتشر المرض بكثرة في فصلي الخريف والشتاء.

أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال:



يتسبب الفيروس المخلوي عادةً في ظهور علامات وأعراض تشبه الزكام الخفيف.

قد تشمل الأعراض احتقان أو سيلان الأنف وسعالًا جافًا وحمى والتهاب الحلق، ويمكن أن تنتشر عدوى RSV إلى الجهاز التنفسي السفلي، مسببة الالتهاب الرئوي أو التهاب الممرات الهوائية الصغيرة والسعال الشديد والصفير والتنفس السريع أو صعوبة التنفس عند الرضع الذين هم الأكثر تضررًا من الفيروس.

وغالبًا تكون الأعراض أسوأ بين اليومين الثالث والخامس، مع تحسن السعال في غضون 3 أسابيع.

وعن سبب تزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس والإنفلونزا أيضًا، فإن ذلك يرجع لأنه خلال عمليات المرتبطة بفيروس كورونا، بقي الأطفال في المنازل، ومُنع فيروس الجهاز التنفسي المخلوي من الانتشار.

