نقابة الأطباء تستقبل عوض تاج الدين لمناقشة دعم الوضع الصحي في غزة

استقبلت نقابة أطباء مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ظهر اليوم الاثنين، وكان في استقباله هيئة مكتب نقابة الاطباء.

وقدم الدكتور عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابه بمناسبة انتخابات التجديد النصفي وتولي الدكتور أسامة عبد الحي منصب النقيب العام.

وأشار إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحي بغزة من الامور الملحه في التوقيت الحالي وكذلك أصدار قانون المسؤليه الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.

وقال عبد الحي أن نقابه الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للاشقاء بغزه عن طريق الهلال الاحمر المصري وكذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبيه وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الاطباء، وكذلك سرعة العمل علي اقرار قانون المسؤليه الطبية وضرورة القضاء علي ظاهرة الاعتداء علي أفراد الطاقم الطبي.