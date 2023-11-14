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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخلافات الإدارية تُهدد مسيرة كفر الشيخ في دوري القسم الثالث

كفر الشيخ
كفر الشيخ

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ أزمة حادة تهدد مسيرته في دوري القسم الثالث.

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ويدفع الفريق ثمن الخلافات الحادة التي نشبت بين عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء المجلس خاصة المشرف العام على الفريق ما يعرقل مسيرة كفر الشيخ.

ووصل الأمر لتعمد رئيس النادي عدم التوقيع على أي أوراق أو شيكات تخص الفريق لدرجة عدم سداد وجبات التغذية للاعبين المغتربين وتم طردهم من المطعم.

ولم يسدد مسؤولو كفر الشيخ بسبب تعنت رئيس النادي قيمة استئجار الملعب ما أدى لطرد الجهاز الفني واللاعبين من الملعب اليوم رغم ارتباط الفريق بخوض مباراة رسمية غداً الأربعاء.

ورغم وجود مستثمر للفريق دفع نسبة 50% من العقد المقرر مع إدارة النادي إلا أن رئيس النادي  يتحدث دائماً بأنه لا توجد مشكلة اذا هبط الفريق للدرجة الرابعة ما أسفر عن حالة من الغضب لدي جماهير كفر الشيخ الوفية التي طالبت بتدخل المستثمر.

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