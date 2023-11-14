تعيشى يابلدى

الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 08:29 م 11/14/2023 8:29:57 PM

يعتبر مستشفى 6 أكتوبر بالدقى للتأمين الصحى هو المستشفى الوحيد المتكامل للتأمين الصحى بمحافظة الجيزة، فى حين أن محافظة القاهرة بها أربعة مستشفيات كبرى هى مدينة نصر وصيدناوى والمقطم والنصر بحلوان.

وهو ما جعل مستشفى ٦ أكتوبر بالدقى يتحمل عبء تقديم الخدمات العلاجية بمختلف التخصصات الطبية العامة والدقيقة المتخصصة مثل جراحات القلب والصدر، وجراحة العظام والمخ والاعصاب وجراحة الأورام والمسالك البولية لحوالى 60% من المنتفعين بالتأمين الصحى بالجيزة لأنه بخلاف المستشفى لا يوجد بمحافظة الجيزة سوى بعض العيادات مثل الهرم وعرابى والسيسى ومجمع العيادات بمدينة ٦ أكتوبر التى تقدم خدمات محدودة مثل الكشف وصرف العلاج وهو ما يدفع عددًا كبيرًا من المنتفعين من أبناء الجيزة إلى طلب نقل تبعيتهم إلى مستشفى ٦ أكتوبر بالدقى للاستفادة من الخدمات المتعددة والمتنوعة وأهمها بالطبع الطوارئ والعناية المركزة وغسيل الكلى، والجراحات.

وبلغة الحسابات يستقبل المستشفى فى قسم الطوارئ وحده حوالى خمسة آلاف حالة شهريًا وهو ما يشكل ضغطًا شديدًا على الاطقم الطبية والأطقم المعاونة لا يتحمله بشر ويتطلب ذلك قدرات فائقة، وسرعة فى التعامل مع هذه الحالات سواء كانت حوادث أو مرضًا مفاجئًا.

كما تستقبل عيادات الدقى الخارجية التابعة للمستشفى من خلال 24 عيادة عامة ولجان متخصصة وخدمات تشخيصه بوحدات المعمل والاشعة أكثر من نصف مليون متردد سنويا.

والى جانب ذلك يقدم المستشفى نفسه خدماته العلاجية والتشخيصية كما ذكرت لأكثر من 60% من أبناء محافظة الجيزة حيث يبلغ عدد منتفعى التأمين الصحى بمحافظة الجيزة أكثر من 5 مليون منتفع فضلاَ عن المترددين عليها من المحافظات المجاورة اعتمادًا على سمعة المستشفى الطيبة وانفرادها بتقديم خدمات علاجية فائقة.

والسؤال هنا إذا كان لدينا مستشفى وحيد للتأمين الصحى فى محافظة يقترب عدد سكانها من عشرة ملايين نسمة نصفهم تقريبًا من المنتفعين بالتأمين الصحى وهذا المستشفى يقدم خدمات متنوعة ودقيقة مثل زراعة القرنية، وتفتيت الحصوات واستئصال البروستاتا بالليزر وعلاج أورام الكبد بالتردد الحرارى، فضلا عن أنه يقوم بإصلاح الشريان الأورطى بالقسطرة ولديه عدد لا بأس به من الرعايات التخصصية «مخ واعصاب، وقلب وصدر، ورعاية أطفال ورعاية سكتة دماغية».

فلماذا لا يتبنى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مشروع إنشاء مستشفى آخر أو اثنين للتأمين الصحى بنفس المستوى أو أفضل اسوة بمحافظة القاهرة وخاصة أن الرئيس السيسى يرحب بأى مبادرة تصب فى مصلحة المريض المصرى.

ومن المؤكد أن إنشاء هذه المستشفيات سيسهم بشكل كبير فى تخفيف العبء عن مستشفى ٦ أكتوبر، فضلا عن إضافة خدمات طبية للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى، وخاصة أن محافظة الجيزة مع محافظتى القاهرة والقليوبية لن يصل اليهم قطار التأمين الصحى الشامل الا بعد عشر سنوات تقريبا، حيث إنهم ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من المشروع.