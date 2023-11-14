مارتينيز لاعب إسبانيا: قادرون على تحقيق لقب اليورو 2024

أكد إنييجو مارتينيز، لاعب برشلونة وإسبانيا، على أن منتخب بلاده قادر على تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني يستعد بقوة لمواجهة قبرص وجورجيا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن تصفيات "يورو 2024".

وشدد مارتينيز على أن إسبانيا تمتلك منتخبًا رائعًا، حيث سيكون الهدف تقديم بطولة عظيمة ومحاولة حصد اللقب.

وأوضح أن هناك منتخبات قوية سيواجه أمامها اللاروخي معاناة، لكن المنتخب الإسباني يمتلك القدرة على تحقيق اللقب.

تصريحات مارتينيز

تحدث مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي، والذي عقد اليوم الثلاثاء، فقال: "نمتلك منتخب رائع وقوي، كما أننا نقوم بالأمور بشكل جيد، الهدف هو تقديم بطولة عظيمة ونحن نعمل من أجل ذلك".

وتابع لاعب برشلونة: "بالتأكيد هناك فرق سنعاني أمامها، لكنني متأكد أن المنتخب الإسباني نمتلك القدرة الكافية للفوز باللقب".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يمتلك مجموعة مميزة وقوية من اللاعبين قادرون على تحقيق لقب يورو 2024.