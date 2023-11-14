ريال مدريد وجهة ألفونسو ديفيز المحتملة

قرر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد نهاية تعاقده مع العملاق الألماني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2024 المقبل، والذي سيكون أمامه فرصة للتوقيع للنادي الذي يرغب في تمثيله خلال يناير المقبل.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد وجهة ديفيز المقبلة المحتملة، وذلك في حالة لم يصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الدولي الكندي للاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن اللاعب يُصر على الرحيل عن البفاري، حيث يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج البونديسليجا، بعد السنوات الكثيرة التي قضاها ديفيز داخل إليانز اَرينا.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، الإصابات المتكررة التي يتعرض لها فيرلاند ميندي خلال الموسمين الماضيين.

وشددت التقارير على أن ديفيز لديه رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد، حيث يعتبر ارتداء قميص الملكي حلمًا طال انتظاره من أجل تحقيقه.

يذكر أن ألفونسو ديفيز حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع بايرن ميونخ والتي كانت أهما التتويج بدوري أبطال أوروبا 2020، والدوري الألماني عدة مرات.