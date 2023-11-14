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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البايرن يتمسك بالفرصة الأخيرة لبقاء ديفيز رغم رفض اللاعب

ديفيز
ديفيز

اتخذ الدولي الكندي الفونسو ديفيز قرارًا بالرحيل عن بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ بصفة نهائية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الفترة الطويلة التي ظل بها داخل جدران العملاق البفاري.

وأشارت إلى أن اللاعب الكندي يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، كشف عن رغبته في استمرار اللاعب ضمن تشكيلة البفاري خلال الفترة المقبلة ، وينوي تقديم عرضًا ماليًا أخيرًا.

ويبحث بايرن ميونخ عن بديل الظهير الأيسر الكندي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار اللاعب النهائي بالرحيل عن إليانز اَرينا خلال الصيف المقبل من 2024.

الجدير بالذكر أن ألفونسو ديفيز نجح في تحقيق عدد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية مع النادي، منها الدوري الألماني عدة مرات وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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