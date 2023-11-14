كشف سبب وفاة الغاني رافائيل داومينا لاعب إجناتيا

توفى اللاعب الغاني رافائيل داومينا نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي إجناتيا الألباني ومنتخب غانا، بعدما سقط اللاعب مغشيًا عليه خلال مباراة لفريقه ضمن مواجهات الدولي الألباني الممتاز، وبسبب سقوط اللاعب توقفت المباراة عند التعادل بهدفل لكل فريق، ولم يتم استكمالها.

سبب وفاة الغاني رافائيل داومينا

تدخل الجهاز الطبي سريعًا في حالة النجم الغاني لكن بعد المباراة أعلن الاتحاد الألباني وفاة رافائيل دوامينا نجم منتخب غانا، دون الكشف عن سبب الوفاة الحقيقي.

وعن سبب وفاة اللاعب الغاني رافائيل داومينا الحقيقي فإن نجم منتخب غانا تعرض لأزمة قلبية حادة في مباراة فريقه بالدوري الألباني والتي كانت ضد بارتيزاني، وبعدما تم نقله للمستشفى تم التاكيد أنه كان يعاني من مرض قلبي منذ 6 سنوات بالتحديد في عام 2017.

وفي عام 2020 وحينما كان يلعب النجم الغاني رافائيل داومينا لصالح فريق ريال سرقسطة الإسباني، اجرى اللاعب عملية زراجعة جهاز مزيل للرجفان بعدما تعرض لحواث مشابه خلال تواجده في الملاعب.

كما تعرض لأزمة قلبية في وقت سابق حينما كان يلعب بالدوري النمساوي وبسببها ابتعد عن الملاعب لمدة 3 سنوات، ليتلقى الكثير من التحذيرات من قبل الأطباء بضرورة اعتزال كرة القدم لكنه لم يستمع للتحذيرات ويصر على موقفه باللعب من جديد.