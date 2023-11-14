خالد زكي في عزاء الفنان عثمان محمد علي

وصل إلى عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، خالد زكي لتقديم واجب العزاء للفنانة سلوى عثمان فى وفاة والدها، وكان حرص على تقديم واجب العزاء كل من النجوم ميرفت أمين، ودنيا سمير غانم وجمال عبد الناصر ورانيا فريد شوقى وفاطمة الكاشف والإعلامي عمرو الليثى والفنان ادوارد والفنان محمد ابو داود.

وكان قد توفى أول أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونعته نقابة المهن التمثيلية، وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان.