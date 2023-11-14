محاكمة داني الفيش بتهمة اغتصاب شابه

يتماثل الظهير الأيمن البرازيلي داني الفيش نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، أمام المحكمة في إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي على شابه في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

حكم بسجن داني الفيش 15 عام

من المقرر ان تكون محاكمة داني الفيش أمام المحاكم خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما تم اعتقال اللاعب في 20 من شهر يناير الماضي، ليس فقط فقد تم احتجاز اللاعب البرازيلي في سجن خارج برشلونة.

وفي حال تم إدانه داني الفيش وإذا فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 4 حتى 15 عاماً.

داني الفيش يؤكد ما حدث بينه وبين المرأة

أكد اللاعب البرازيلي داني ألفيش أن ما حدث بينه وبين الشابة كان بالتراضي، إلى انه تفاجئ بوجود إبلاغ ضده منها.

جدير بالذكر انه في شهر أغسطس الماضي، وجه القضاة الاتهام رسمياً إلى ألفيس بعد العثور على أدلة تؤكد ارتكاب داني الفيش صاحب الـ 40 عاماً مخالفات.

وفي وثيقة تو توقيعها من قبل 3 قضاة، قالت محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة، والتي لم تحدد بعد موعداً لبدء الإجراءات، إنه توجد أسباب كافية لمثول ألفيس للمحاكمة وذلك بعد طلبات المدعي العام ومحامي الشابة الإسبانية