بينهم أطفال.. ما لا يقل عن 70 قتيلا في مذبحة ببوركينا فاسو أوائل نوفمبر

قتل ما لا يقل عن 70 شخصا، معظمهم من الأطفال وكبار السن، في مذابح في شمال وسط بوركينا فاسو في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ولا يزال الجناة مجهولين ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق.

ووفقا لتقرير مؤقت أصدره المدعي العام في فاسو، سيمون غنانو، فإن عمليات القتل التي وقعت في قرية زونغو في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أودت بحياة 70 ضحية، "معظمهم من الأطفال وكبار السن".

وأضاف أن "مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين في الوقت الحالي".

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى هذه المذبحة واحتمال سقوط عدد قتلى يبلغ نحو مائة، داعيا السلطات في واغادوغو إلى "إلقاء الضوء الكامل" على هذه المسألة.

وأدانت الحكومة الأمريكية، من خلال مولي في، رئيسة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية، "الهجوم بأشد العبارات" ودعت إلى إجراء تحقيق.

وقال المدعي العام يوم الاثنين إن إجراء مقابلات مع "أقارب الضحايا والمصابين سيجعل من الممكن تحديد العدد الدقيق للقتلى".

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأحد إنه تم فتح تحقيق.

وأضاف مواطن محلي لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "وقعت المجزرة بعد يومين من القتال بين قوات الأمن والإرهابيين. وكانت زاونغو واحدة من القرى القليلة في المنطقة التي لم يفرغها الإرهابيون بعد. ويشتبه البعض في أن السكان يتعاونون معهم».

منذ عام 2015، وقعت بوركينا فاسو في دوامة من العنف المنسوبة إلى الجماعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، والتي خلفت أكثر من 17000 قتيل مدني وجندي.

وقد هجر العديد من المناطق التي استهدفها العنف، مما ترك أكثر من مليوني شخص نازحين داخليا.

مذبحة أخرى في نيسان/أبريل، وأوضح المدعي العام أنه زار مكان الحادث في 11 تشرين الثاني/نوفمبر مع فريق يضم قاضي تحقيق عسكري، وأعضاء من الفرقة الخاصة للتحقيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورجال درك.

كما أشاد بقوات الدفاع والأمن التي "أزالت الألغام" على طول الطريق في هذه المنطقة حيث تنشط الجماعات الجهادية، وصدت "هجوما على القافلة".

وفتح تحقيق في بوركينا فاسو في أبريل/نيسان، بعد مذبحة أخرى راح ضحيتها 136 شخصا - من بينهم 50 امرأة و21 طفلا - ارتكبها في 20 أبريل/نيسان رجال يرتدون الزي العسكري في كارما، في شمال البلاد.

وفي ذلك الوقت، دعا رئيس المرحلة الانتقالية، النقيب إبراهيم تراوري، إلى تجنب "الاستنتاجات المتسرعة" وعدم اتهام الجيش على الفور بالمسؤولية عن المجزرة.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي اتصال رسمي بشأن نتائج هذا التحقيق.

يدعي الكابتن تراوري، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في سبتمبر 2022، أنه يجعل القتال ضد الجهاديين أولويته.

وفي نيسان/أبريل، وقع مرسوم "التعبئة العامة" لمدة عام واحد، يسمح بمصادرة "الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر" إذا لزم الأمر لمحاربة الجهاديين.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن "عشرات المعارضين" قد "استدعتهم قوات الأمن" و "صادرت للمشاركة في العمليات الأمنية الحكومية".