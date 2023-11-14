عاصفة شمسية مدمرة محتملة تهدد الاتصالات والإنترنت

حذرت دراسة جديدة من تبعات كارثية محتملة، بسبب عاصفة شمسية مدمرة تتعرض لها الأرض من الممكن أن تتسبب في قطع الإنترنت والاتصالات حول العالم.

كشف فريق دولي من العلماء عن حدث شمسي ضخم وقع منذ أكثر من 14000 عام، فوجد الباحثون أدلة على ارتفاع هائل في الكربون المشع، نتيجة لأكبر عاصفة شمسية تم توثيقها على الإطلاق في تاريخ البشرية.

وبحسب الدراسة، فإن الأرض تعرضت لقوة هائلة سببتها عاصفة شمسية ذات حجم غير مسبوق منذ حوالي 14300 عام.

والعاصفة الشمسية هي اضطراب في الغلاف المغناطيسي للأرض ناجم عن اختلافات كبيرة في نشاط الشمس.

وأطلق هذا الحدث الكوني العنان لارتفاع مستويات الكربون المشع، تاركاً بصماته التي لا تمحى على حلقات الأشجار القديمة.

التأثيرات المحتملة

يقدم ذلك الاكتشاف رؤى لا تقدر بثمن حول العواقب المحتملة لمثل هذا الحدث في عالم اليوم الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

فإذا تعرضت الأرض لعاصفة شمسية مماثلة اليوم، فمن المحتمل أن تتسبب في حدوث انقطاع واسع النطاق للإنترنت والاتصالات.

كما يمكن أن تؤدي العاصفة إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الطاقة والنقل.

من المهم أن تكون الحكومات والشركات على دراية بالمخاطر المحتملة لمثل هذه العاصفة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من آثارها.