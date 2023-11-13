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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كوكب أورانوس يتقابل مع الشمس في مشهد بديع.. اليوم

اورانوس في تقابل
اورانوس في تقابل مع الشمس

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد اليوم ظاهرة فلكية نادرة خلال شهر نوفمبر الجاري وهي تقابل كوكب أورانوس مع الشمس حيث سيكون بلونه المميز الازرق والاخضر في أقرب نقطة له من الارض.

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كوكب أورانوس مواجهًا للشمس 


وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، في هذه الظاهرة يضاء كوكب أورانوس  وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقًا من أي وقت آخر في السنة، وهو أفضل وقت لرصد وتصوير أورانوس.


وتابع، رئيس قسم الفلك السابق لدى‏ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هذه الظاهرة لا تُرى بالعين المجردة،ولذلك يستلزم الأمر استخدام تلسكوب متوسط الحجم، فضًلا عن أورانوس يظهر كنقطة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها فقط.

أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية 


وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، وهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته. 

علاقة اقتران الكواكب بحدوث الزلازل

كما أنه  ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

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