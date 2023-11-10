الصيد يحقق نتائج مميزة في بطولتي نادى الشمس ووادى دجلة للاسكواش
حقق لاعبو ولاعبات الاسكواش بنادي الصيد نتائج متميزة من خلال مشاركتهم في البطولات المحلية، والتى شهدت حصولهم على المراكز الاولى ببطولتي الشمس ووادى دجلة التى أقيمت خلال الفترة من 2 ، 9 نوفمبر، و أسفرت نتائجها عن الاتى:
ـ بطولة نادي الشمس:
توج اللاعب ادم محمد رجب بكأس المركز الاول مرحلة تحت 11 سنه، فيما حصلت اللاعبه ناديه تامر محمود علي كأس المركز الرابع مرحلة تحت 15 سنه بالبطولة.
ـ بطولة نادي وادي دجلة:
حصل اللاعب ادهم وائل عبدالعظيم علي كأس المركز الثالث مرحلة تحت 15 سنه، بينما حصدت اللاعبه نور محمد اسماعيل كأس المركز الرابع مرحلة تحت 23 سنه.