مدير تعليم فرشوط يتفقد سير العملية التعليمية

تفقد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية بالفصول المختلفة، وقام بفتح باب الحوار والمناقشة مع أبنائه الطلاب فيما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية وان كان لديهم أى مشكلات.

وأشاد مدير إدارة فرشوط التعليمية، بإجادة المعلمين الأكفاء فى الشرح داخل الفصول ومدى انضباطهم وفاعلية الطلاب معهم داخل الفصول أثناء الشرح.

كما أوصى " صقر " أبنائه الطلبه بضرورة متابعة البرامج التعليمية على القنوات التعليمية المتخصصة لمزيد من النجاح والتفوق وأنهم حجر الأساس فى نهضة الوطن وتقدمه.

وتابع تفعيل الغياب بالمراحل التعليمية المختلفة ، وأشار بعمل خطط الإخلاء المدرسية وتدريب الطلاب عليها وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتقدم عبد الرسول الشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية داخل مدرستى صبرى جادالله الاعدادية وفصول العركى الثانويه العامه ، مؤكداً أن أبنائنا الطلبة أمانة فى أيديهم ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.