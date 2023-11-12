وزير الطيران يبحث مع وزيرى النقل المغربى والسيراليونى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

الفريق عباس: مصر ترتبط بعلاقات وطيدة مع جميع الدول العربية.. وتعاون مثمر فى التدريب وتبادل الخبرات

نقدم كافة أنواع الدعم للأشقاء الأفارقة بصفة عامة وجمهورية سيراليون بصفة خاصة

«عبدالجليل»: مصر تشهد طفرة تنموية كبيرة وإنجازات واقعية تجعلها مناخاً جاذباً للاستثمارات

«فاندى»: نتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين الفترة القادمة بعد الطفرة الكبيرة لقطاع الطيران

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيات بالمملكة المغربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين مصر والمغرب الشقيق فى مختلف أنشطة الطيران المدنى وزيادة حجم الحركة الجوية والسياحية المُتبادلة بين البلدين.

وفى مستهل اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمى بوزير النقل المغربى والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة ومتميزة مع مختلف الدول العربية؛ ومن بينها دولة المغرب الشقيق، كما أجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت بحث علاقات التعاون المشترك وآفاق تعزيزها وتطويرها خاصة فى مجال الطيران المدنى؛ لاسيما سبل زيادة الحركة الجوية والسياحية، ودعم حجم التبادل التجارى والاقتصادى المشترك بين البلدين.

وزير الطيران ووزير النقل السيراليونى خلال المباحثات الثنائية بين مصر وسيراليون

كما أشار وزير الطيران إلى أنه فى ضوء الجهود الفعالة التى تقوم بها الدولة المصرية مع الأشقاء من جميع الدول العربية على كافة الأصعدة الأمر الذى يسهم فى توافر العديد من فرص التعاون المثمر فى مجال الطيران المدنى من خلال التدريب وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات النقل الجوى.

ومن جانبه، أشاد وزير النقل المغربى بالنهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على كافة الأصعدة، معرباً عن تقديره للتطور المُستمر والإسهامات الفعالة فى علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين فى كافة المجالات؛ مشيراً إلى الطفرة التنموية التى تشهدها مصر وتحقيق إنجازات واضحة على أرض الواقع مما يجعلها مناخاً جاذباً وواعداً للاستثمارات، وفى مقدمتها مجال النقل الجوى مشيداً بجهود التطوير والتحديث التى تتبناها وزارة الطيران المدنى فى مختلف القطاعات؛ معتبرا إياه جزءاً محورياً من عملية التنمية التى تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة.

تعاون مصرى سيراليونى

على جانب آخر استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى المهندس فاندى تورى، وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وسيراليون ونقل الخبرات والإمكانات المصرية فى مجال النقل الجوى إلى دولة سيراليون الشقيقة.. وخلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكات الفعالة وسبل تطويرها.

الفريق محمد عباس

وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى قوة وترابط علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدنى لا تدخر جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم اللا محدود إلى جميع الأشقاء الأفارقة بصفة عامة وجمهورية سيراليون بصفة خاصة فى مختلف أنشطة الطيران المدنى لتنمية قدراتها التشغيلية والفنية من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية وزيادة تدريب الكوادر البشرية بسيراليون، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

ومن جانبه أعرب وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون عن سعادته بهذا اللقاء المثمر الذى يؤكد قوة وترابط العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات خاصة أن هناك رغبة من جانب الحكومة السيراليونية فى امتداد علاقات التعاون مع وزارة الطيران المدنى المصرية لما لها من مكانة وتاريخ مرموق فى صناعة النقل الجوى.

وأشاد فاندى بالطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى خلال الفترة الماضية فى مختلف القطاعات وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.