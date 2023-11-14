الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض فيلم Boonie Bears: Guardian Code في السينمات المصرية..غدًا

فيلم Boonie Bears:
فيلم Boonie Bears: Guardian Code

مغامرة ممتعة للدببة برامبل وبراير في البحث عن أمهم المفقودة فيلم Boonie Bears: Guardian Code في دور العرض المصرية

Boonie Bears: Guardian Code رسوم متحركة صينية مميزة في 2023

 يأتي الفيلم بعد تسعة أجزاء ناجحة من سلسلة الرسوم المتحركة الصينية، يعود Boonie Bears: Guardian Code في إصداره الجديد ، وهو الثاني خلف The Wandering Earth 2 كأكبر فيلم صيني حتى الآن في عام 2023.

أحداث فيلم Boonie Bears: Guardian Code

تأتي أحداث فيلم  Boonie Bears: Guardian Code  مع الدببة الجذابة برامبل وبراير، اللذان تخلت عنهما والدتهما في حريق في الغابة، تأتي هذه المغامرة الممتعة، في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 15 نوفمبر.

تدور القصة حول الأخوين الدببة برامبل وبراير اللذان يعيشان حياة مثالية في غابة جبل باين تري في رعاية والدتهما المحبة والمغنية باربرا، حيث تظهر لهما باربرا قلادتها الكهرمانية التي تحتوي على شكل قمر ونجمة، واحدة لكل منهما، في أحد الأيام تتخلى عنهما والدتهما بعد حريق هائل داخل بيت في الغابة. 

 

ولا يرونها مجدداً، لينشأوا بمفردهما معتمدين على بعضهما البعض، إلى أن يذهبا إلى مختبر علمي متعلق بالروبوتات وهناك يكتشفون أسرار متعلقة باختفاء والدتهما. تتميز القصة بعناصر تشويقية ممتعة، وتتضمن لحظات فكاهية وتقنيات حديثة للرسوم المتحركة تثري تجربة المشاهدة، وقد حاز الفيلم على عدة جوائز منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم رسوم متحركة وجائزة التميز في إنتاج الصوت، ومن بين الأصوات المؤدية في الفيلم، بينج جون تشانغ، ويي تشانغ، وشاو تان ، الفيلم من إخراج يونغ سينغ لين، وهيكي شاو.

 

 "BOONIE BEARS: GUARDIAN CODE" يعد تحفة سينمائية تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمزج بين العناصر الخيالية والمغامرة، ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فورستار، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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