معتمد جمال يقرر تصعيد ثنائي 2003 للفريق الأول

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد كل من، محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول، وتعويض غياب تواجد أكثر من لاعب مع منتخبي مصر الأول و الأولمبي.

و يجيد محمد صلاح اللعب كجناح هجومي و يتم تصعيده بشكل شبة دائم مع الفريق الأول، في حين يجيد أيمن الجزار في مركز الظهير الأيمن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.