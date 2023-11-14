تكليف لجان عمل لمتابعة وتجهيز وفرش لجان الانتخابات الرئاسية والاسترحات بمدارس قنا

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أول اجتماع لمديري الإدارات التعليمية، في أماكن عملهم الجديدة عقب حركة التدوير التي أجريت الأسبوع الماضي، في حضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية، و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية.

أكد الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، على تكليف لجان عمل لمتابعة تجهيز وفرش لجان الانتخابات الرئاسية، و كذلك استراحات قوات التأمين، و حجرات السادة القضاة المكلفون بالإشراف على الانتخابات، موجها نحو الاستعانة بالمختصين من مدارس التعليم الفني في كل إدارة تعليمية لتفصيل فرش وأغطية لأسرة الاستراحات، وانهاء أعمال الدهانات والنجارة واللحام وصيانة المرافق والكهرباء داخل اللجان والاستراحات حتى تظهر المؤسسات التعليمية المختارة بالمظهر المناسب و اللائق بها احتفاء بذلك العرس الانتخابي .

وشدد السيد، على أهمية توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات والتعبير عن آراء أكبر الكتل التصويتية من المعلمين والطلاب بغية استكمال المسار التنموي والسياسي اللذان يحققان آمال وطموحات المواطنين، لافتا إلى إعداد كوادر تتولى رفع وعي الطلاب الذين تجاوزوا 18 عام من مدارس التعليم العام والفني و تثقيفهم نحو أهمية المشاركة في صياغة الحياة السياسية للوطن، وصناعة مستقبل مشرق.

وأشار وكيل الوزارة، إلى اضطلاع رجال التعليم بدورهم من خلال مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والتربية الاجتماعية في التنسيق مع المجالس القروية و العمد والمشايخ و حث الطلاب على الإدلاء بأصواتهم بما يعزز تماسك النسيج الوطني و تقويته كي يتصدى لاي تهديدات ومجابهة اي مخطط خارجي يستهدف إضعاف الدولة .

وفي سياق آخر نبه وكيل الوزارة، علي تسريع وتيرة العمل بشكل متلاحق بدواوين الإدارات والمدارس، لإنهاء الإحصاء الاستقراري ووضع حد أقصى يوم غد الأربعاء لتحقيق نسبة 100% من تسجيل الطلاب على قاعدة بيانات الوزارة.