الضويني وعبدالغني يكرمان الفائزين في مسابقتي: المعلمة القدوة والأزهري الصغير

كرم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الفائزين في مسابقتي "المعلمة القدوة" و"الأزهري الصغير" .

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإدارة العامة لرياض الأطفال بالقطاع، يقيم هذه المسابقة كل عام؛ لتنمية روح التنافس بين المعلمات فيما بينهن، وكذا بين أبناء الأزهر الشريف وبناته.

اقتصار الحفل على التكريم بسبب ما يحدث في فلسطين

وأشار إلى أنه نظرًا للظروف الجارية في فلسطينَ تقرر أن يقتصر تكريم الفائزين في مسابقتي «المعلمة القدوة» و«الأزهري الصغير» على لقاء ترحيبي تسوده البهجة فقط.

حضر التكريم، اللجنة العليا، التي قامت باختيار فائزي التصفيات النهائية، التي أقيمت بقطاع المعاهد الأزهرية، متمثلين في الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي -رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم-، ونهى محمود درويش، مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال، والشيخ أبو اليزيد سلامة -مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن-، وفايز نصر الدين -مدير عام الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي-، وعصام عبد الرحمن القاضي، -مدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم-، والدكتور إسماعيل الشربيني، -مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية-، ونادر عجينة -مدير عام الإدارة العامة للمعامل والوسائل.