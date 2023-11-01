رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري إدارات البحر الأحمر

قام فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء بجميع المعاهد الأزهرية.

وعقب الجولة التفقدية، عقد فضيلته اجتماعا، بديوان عام المنطقة، بحضور فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وفضيلة الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، الوكيل الشرعي، و أعضاء قافلة المتابعة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومديرى المراحل التعليمية بالمنطقة، وموجهي العموم، وأعضاء إدارات المنطقة.

واستمع فضيلته خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل عن سير العملية التعليمية والإداريَّة بالمنطقة، كما استمع إلى السلبيات والمعوقات ونقاط القوة والضعف في العملية التعليمية، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة الميدانيَّة لكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تذليل أى عقبات تعوق العملية التعليمية، وضمان جودة التعليم الأزهري.

ووجه فضيلته بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل، لتحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، مشددا على ضرورة التزام جميع العاملين بالمنطقة بأعلى معايير الجودة، والحرص الدائم على تطوير قدراتهم لتحقيق الأهداف التعليمية، والارتقاء بالعملية التعليمية في الأزهر الشريف.

وفي ختام الاجتماع، أعرب فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى عن تقديره لجهود العاملين بالمنطقة، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

منطقة البحر الأحمر تستقبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة

وكانت منطقة البحر الأحمر الأزهرية قد استقبلت فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والوفد المرافق لفضيلته، لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد البحر الأحمر، وكان في استقبالهم، فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وفضيلة الشيخ سعد عبد الحميد، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية.

واستهل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولته التفقدية بمتابعة معهد الغردقة النموذجي الابتدائي، ومشاركة الطلاب طابور الصباح، كما تابع فضيلته سير الفصول ومتابعة العملية التعليمية، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمعهد، ومتابعة أي معوقات أو صعوبات تواجه حسن سير العمل بالمعهد، ثم اجتمع فضيلته مع شيخ المعهد والوكلاء وعدد من العاملين بالمعهد لمناقشة أهم الإيجابيات للعمل على تطويرها وأهم المعوقات للعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد فضيلته، أن الأزهر حريص على الارتقاء بمستوى طلابه وتخريج أجيال قادرة على حمل أمانة العلم والعمل، والوصول به لمرتبة قوية ومميزة، لذا فإنه من الواجب علينا تذليل كافة الصعوبات والمعوقات وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الطالب الأزهري فهو أهم أولويات مؤسسة الأزهر الشريف العريقة.