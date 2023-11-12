عاجل
صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

لليوم الثاني..

قطاع المعاهد الأزهرية يواصل فعاليات البرامج التدريبية بالغردقة

بوابة الوفد الإلكترونية

استكمل قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، فعاليات برامجه التدريبية بالغردقة.

txt

مديرية الأوقاف بالفيوم تنظم ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي

txt

الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الثالثة من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وقام الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية  في اليوم الثاني بتدريب مديرى إدارات التدريب بمختلف المناطق الأزهرية كما قام بتدريب موجهي الحاسب الالي سامح السيد، وذلك ببيت شباب الأزهر بالغردقة.

جاء ذلك  استمرارا لجهود قطاع المعاهد الأزهرية في صقل وتنمية مهارات العاملين بالمعاهد الأزهرية.

نقطة البداية لتفعيل العمل ببيت شباب البحر الأحمر

وأشار  رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه البرامج تعد نقطة البداية لتفعيل العمل ببيت شباب البحر الأحمر وأنها تعد تجربة ناجحة في تنفيذ البرامج التدريبية بالأزهر الشريف.

ومن الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية تعد أول برامج تدريبية يتم تنفيذها في بيت شباب الأزهر بالغردقة.

الجريدة الورقية