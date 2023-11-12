قطاع المعاهد الأزهرية يواصل فعاليات البرامج التدريبية بالغردقة

لليوم الثاني..

استكمل قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، فعاليات برامجه التدريبية بالغردقة.

وقام الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية في اليوم الثاني بتدريب مديرى إدارات التدريب بمختلف المناطق الأزهرية كما قام بتدريب موجهي الحاسب الالي سامح السيد، وذلك ببيت شباب الأزهر بالغردقة.

جاء ذلك استمرارا لجهود قطاع المعاهد الأزهرية في صقل وتنمية مهارات العاملين بالمعاهد الأزهرية.

نقطة البداية لتفعيل العمل ببيت شباب البحر الأحمر

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه البرامج تعد نقطة البداية لتفعيل العمل ببيت شباب البحر الأحمر وأنها تعد تجربة ناجحة في تنفيذ البرامج التدريبية بالأزهر الشريف.

ومن الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية تعد أول برامج تدريبية يتم تنفيذها في بيت شباب الأزهر بالغردقة.