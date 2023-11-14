غداً.. الحُكم على مُتهمٍ بالانضمام لـ"داعش"

تُصدر الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء، حُكمها على مُتهمٍ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

أسندت النيابة للمتهمين ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أموالًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الـ14 سلاحًا ناريًّا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة.

كما تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة فى قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء المنشآت العامة.

في وقتٍ سابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمًا بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.

شمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

شمل الحكم قرارًا بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

أسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مُخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.